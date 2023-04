Energie : l'éolien et le solaire ont fourni 12% de l'électricité mondiale en 2022, un niveau record mais toujours derrière le charbon

C'est un niveau record. L'éolien et le solaire ont assuré 12% de la production électrique mondiale en 2022, mais toujours loin derrière le charbon, qui reste la première source d'électricité au monde, selon un rapport (en anglais) du groupe de réflexion sur l'énergie Ember publié mercredi 12 avril. La guerre en Ukraine, la fermeture progressive des gazoducs de Moscou et la flambée des prix qui a suivi ont poussé des gouvernements à repenser leur politique énergétique pour accélérer dans les énergies décarbonées.Combinées ensemble, les énergies renouvelables et le nucléaire "ont atteint 39% de l'électricité mondiale, un nouveau record", le reste étant couvert par les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon), soulignent les auteurs du rapport. L'analyse s'est appuyée sur des données ouvertes du secteur de l'électricité dans 78 pays représentant 93% de la demande électrique mondiale.