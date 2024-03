L'eau et sa consommation ont aussi un fort impact sur le climat. Et notamment en France, comme l'expliquent Quentin Ghesquière, co-auteur du rapport d'Oxfam "La soif du profit", et Simon Porcher, professeur de sciences de gestion à Paris Panthéon-Assas, dans le 12/13 info du vendredi 22 mars.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/en...