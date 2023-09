Marseille a mis en place une Zone à faible émission (ZFE). L’objectif : empêcher aux véhicules les plus polluants de circuler et de stationner. Cela concerne tous les véhicules diesels qui datent d’avant 2006. Mais cette mesure ne ravit pas certains commerçants et entrepreneurs, qui possèdent des véhicules anciens.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/en...