Le sommet mondial contre la pollution plastique s'ouvre ce lundi 25 novembre en Corée du Sud. On en trouve désormais partout, y compris dans les vêtements. Or, au moment du lavage, les fibres de plastique s'échappent et contaminent les eaux usées. Alors, quelles solutions pour limiter leur impact ?Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/en...