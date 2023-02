Un tiers des décès attribuables à la chaleur l’été pourraient être évités si on plantait plus d’arbres. C’est un gros travail de modélisation, mené sur 93 villes européennes, à partir des températures et de la mortalité de l’été 2015, qui permet d’arriver à cette conclusion.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet...