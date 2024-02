Supposée nous aider à lutter contre la fatigue et nous donner de l'énergie, la vitamine C peut-elle perturber le sommeil lorsqu'elle est prise en fin de journée ? Comment agit-elle et quelles sont ses propriétés ? Est-il vraiment déconseillé de la prendre le soir ? Les réponses du Dr Jonathan Taïeb médecin du sommeil.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/bien-dormir/est...