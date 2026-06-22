Fatigue décisionnelle : comprendre, prévenir et gérer l'épuisement mental lié aux décisions

Choisir entre deux appartements après plusieurs visites, décider s’il faut faire une proposition maintenant ou attendre encore, comparer les offres de prêt… Un projet immobilier est l’un des contextes les plus propices à la fatigue décisionnelle. Ce phénomène surgit dès que les choix s’accumulent, parfois même les plus anodins. Plus les arbitrages s’enchaînent, plus le cerveau perd sa capacité à décider avec clarté et discernement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour comprendre ce mécanisme,...



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