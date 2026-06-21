Très riche en eau, la pastèque est souvent présentée comme l’allié numéro un contre la chaleur. Mais ce fruit emblématique de l’été mérite-t-il vraiment sa réputation ?
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Politique - 21/06/2026
Maroc : dans le Rif, la légalisation du cannabis profite encore peu aux producteurs locaux
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La pastèque est-elle vraiment le fruit idéal quand il fait chaud ?
Très riche en eau, la pastèque est souvent présentée comme l’allié numéro un contre la chaleur. Mais ce fruit emblématique de l’été mérite-t-il vraiment sa réputation ?
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Santé / Bien-Être
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