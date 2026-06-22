Problème d'argent et dépression : comprendre et agir pour retrouver l'équilibre mental

Perte d’emploi, dettes, séparation, inflation… Les difficultés financières ne touchent pas uniquement le portefeuille. L’inquiétude permanente de manquer d’argent fragilise l’équilibre émotionnel, pèse sur le sommeil, perturbe les relations, et peut même avec le temps conduire à une véritable dépression. Comprendre les mécanismes du stress financier est déjà un premier pas. Des aides financières, psychologiques et sociales existent. Voici les signaux d’alerte à connaître et les pistes pour re...



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