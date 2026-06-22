Première nuit dans une nouvelle maison : comment la gérer sereinement ?

Politique - 22/06/2026

Une charte sur la famille et les valeurs, au cœur de l’offensive ultraconservatrice en Afrique

Les promoteurs du texte, en cours de discussion, dénoncent l’influence des idées occidentales imposées à travers les programmes des Nations unies. Leur initiative est soutenue par la droite...

Emmanuel Macron s'est entretenu avec Sébastien Lecornu sur la canicule avant la Fête de la Musique à l'Élysée

Emmanuel Macron annonce une nouvelle cellule interministérielle de crise ce lundi 22 juin

Economie - 12/06/2026

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International - 21/06/2026

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Les cartons sont empilés dans le salon, les déménageurs sont partis et la porte vient de se refermer. Vous voilà au milieu de ce nouvel espace qui est désormais le vôtre, avec une sensation étrange à la nuit tombante. Rassurez-vous, ressentir une certaine appréhension ou un petit stress est une réaction parfaitement humaine. Ce moment est appelé « l’effet de la première nuit », un mécanisme naturel de vigilance où le cerveau reste sur ses gardes dans un environnement inconnu. Voici quelques a...

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/bien-dormir/pre...


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Santé / Bien-Être


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