Première nuit dans une nouvelle maison : comment la gérer sereinement ?

Les cartons sont empilés dans le salon, les déménageurs sont partis et la porte vient de se refermer. Vous voilà au milieu de ce nouvel espace qui est désormais le vôtre, avec une sensation étrange à la nuit tombante. Rassurez-vous, ressentir une certaine appréhension ou un petit stress est une réaction parfaitement humaine. Ce moment est appelé « l’effet de la première nuit », un mécanisme naturel de vigilance où le cerveau reste sur ses gardes dans un environnement inconnu. Voici quelques a...



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