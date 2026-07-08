Avant ou après la douche, quel est le meilleur moment pour s’épiler ? Découvrez comment préparer votre peau pour une épilation sans irritation avec les conseils d’un expert.
Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/soins-du...
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Politique - 08/07/2026
Présidentielle: Jordan Bardella et Marine Le Pen "forment un duo performant", déclare Louis Aliot, vice-président du RN
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Faut-il s'épiler avant ou après la douche ? La réponse dépend de la méthode utilisée
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Santé / Bien-Être
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