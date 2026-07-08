Quand les températures grimpent, l’appétit a souvent tendance à fondre. Mais il faut absolument continuer à apporter de l’eau, de l’énergie et des nutriments à l’organisme !
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Politique - 08/07/2026
Présidentielle: Jordan Bardella et Marine Le Pen "forment un duo performant", déclare Louis Aliot, vice-président du RN
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Que manger quand il fait chaud et qu'on n'a pas faim ?
Quand les températures grimpent, l’appétit a souvent tendance à fondre. Mais il faut absolument continuer à apporter de l’eau, de l’énergie et des nutriments à l’organisme !
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Santé / Bien-Être
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