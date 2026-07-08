Politique - 08/07/2026

Présidentielle: Jordan Bardella et Marine Le Pen "forment un duo performant", déclare Louis Aliot, vice-président du RN

Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du RN, était l’invité du Face-à-Face de ce mercredi 8 juillet sur BFMTV et RMC. Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-presidentiel...

DIRECT. Présidentielle 2027: désormais candidate, Marine Le Pen effectue son premier déplacement de campagne avec Jordan Bardella après sa condamnation en appel

Présidentielle 2027: "Pour la démocratie, il vaut mieux que ce soient les Français qui jugent", estime Julien Aubert, vice-président du parti "Les Républicains"

Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

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International - 07/07/2026

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Que manger quand il fait chaud et qu'on n'a pas faim ?



Quand les températures grimpent, l’appétit a souvent tendance à fondre. Mais il faut absolument continuer à apporter de l’eau, de l’énergie et des nutriments à l’organisme !



Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...

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Santé / Bien-Être


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