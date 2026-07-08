Le bruit d’un robinet, d’une douche ou d’une fontaine vous donne souvent envie de faire pipi ? Rassurez-vous, ce phénomène est parfaitement normal !
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/dossiers/physio...
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Politique - 08/07/2026
Présidentielle: Jordan Bardella et Marine Le Pen "forment un duo performant", déclare Louis Aliot, vice-président du RN
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Pourquoi le bruit de l'eau qui coule donne envie de faire pipi ?
Le bruit d’un robinet, d’une douche ou d’une fontaine vous donne souvent envie de faire pipi ? Rassurez-vous, ce phénomène est parfaitement normal !
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Santé / Bien-Être
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