Faut-il conserver ou retirer la peau des amandes ? Cette enveloppe brune renferme des composés intéressants pour la santé, mais ne convient pas forcément à tout le monde…
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Politique - 02/07/2026
"La mobilisation de l'argent par un peu de gaullisme est un antidote" affirme Sébastien Lecornu
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Peut-on manger la peau des amandes ?
Faut-il conserver ou retirer la peau des amandes ? Cette enveloppe brune renferme des composés intéressants pour la santé, mais ne convient pas forcément à tout le monde…
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Santé / Bien-Être
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