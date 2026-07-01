Digestion laborieuse, diarrhée ou constipation : la chaleur perturbe bel et bien le tube digestif, mais quelques réflexes permettent de limiter ces désagréments.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Politique - 01/07/2026
DOCUMENT BFMTV. Présidentielle 2027: le courrier de Jean-Luc Mélenchon aux maires de France pour obtenir ses parrainages
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Pourquoi on digère moins bien quand il fait chaud ?
Digestion laborieuse, diarrhée ou constipation : la chaleur perturbe bel et bien le tube digestif, mais quelques réflexes permettent de limiter ces désagréments.
Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...
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Santé / Bien-Être
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