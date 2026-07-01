Politique - 01/07/2026

DOCUMENT BFMTV. Présidentielle 2027: le courrier de Jean-Luc Mélenchon aux maires de France pour obtenir ses parrainages

Candidat à l'élection présidentielle de 2027, Jean-Luc Mélenchon a envoyé ces derniers jours un courrier aux maires de France pour solliciter leur parrainage. Il doit en obtenir au moins 500 pour...

Tunisie : le journaliste Mourad Zeghidi réclame sa libération au président Kaïs Saïed

Elections législatives en Algérie : le verrouillage du jeu électoral fait craindre une abstention massive

Economie - 12/06/2026

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International - 01/07/2026

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Pourquoi on digère moins bien quand il fait chaud ?



Digestion laborieuse, diarrhée ou constipation : la chaleur perturbe bel et bien le tube digestif, mais quelques réflexes permettent de limiter ces désagréments.



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...

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Santé / Bien-Être


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