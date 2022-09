L’historien et archéologue dirige, avec l’historienne de l’art, « L’Afrique et le monde », à la fois histoire mondiale du continent et histoire africaine du monde. Le professeur au Collège de France signe également une enquête sur l’empire du Mâli et une nouvelle édition de son livre manifeste de 2013, « Le Rhinocéros d’or ».Source : https://www.lemonde.fr/livres/article/2022/09/08/f...