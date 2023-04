INDE, MAROC, THAÏLANDE... COMME L'ESPAGNE, CES PAYS TOUCHÉS PAR DES VAGUES DE CHALEUR INHABITUELLES

Le thermomètre grimpe avec un peu d'avance. Des vagues de chaleur inhabituelles en cette période de l'année touchent une partie du bassin méditerranéen, mais aussi nombre de pays d'Asie en ce mois d'avril. Le Maroc, l'Inde ou encore la Thaïlande sont concernés.12 à 13°C au-dessus des moyennes de saison au MarocAlors que l'Espagne voit ces derniers jours le mercure grimper à 37°C ou 38°C, jusqu'à frôler les 40°C en Andalousie, d'autres pays du bassin méditerranéen sont également touchés par une vague de chaleur anormale en cette saison. En cause, une "masse d’air très chaud et sec venant d’Afrique du Nord", selon l'institut météorologique espagnol l'AEMET, et qui devrait aussi toucher le sud de la France ce vendredi.Toute cette semaine au Maroc, les habitants ont vu leur thermomètre grimper entre 35°C et 40°C, soit de 12 à 13°C au-dessus des normales de saison. Une "vague de chaleur exceptionnelle pour la saison", selon La Chaîne Météo, qui devrait se poursuivre encore ce vendredi avec des températures restant élevées la nuit, entre 18°C et 22°C.Au Maroc, mais aussi au Portugal, de nouveaux records pourraient ainsi être battus dans la journée, alors que des chiffres inédits avaient déjà été atteints jeudi. À Marrakech, on recensait déjà 41,3°C, quand la ville portugaise de Mora enregistrait 36,9°C dans l'après-midi.