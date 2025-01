L'anxiété peut-elle provoquer des vertiges ?

Une anxiété importante peut provoquer de nombreux symptômes physiques, et notamment des vertiges et une sensation d’étourdissement. Comment une simple émotion peut provoquer ce type de manifestation physique dans notre corps ? Comment savoir si des vertiges sont vraiment dus au stress ? Que faire pour y remédier ? Le Dr Dominique Servant, psychiatre spécialiste en consultation anxiété au CHU de Lille et auteur de « Soigner le stress et l’anxiété par ...



Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...