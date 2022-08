La Banque africaine de développement et ses partenaires discutent du potentiel en minéraux verts de l’Afrique pour la transition énergétique

Un récent webinaire organisé par la Banque africaine de développement a réuni des experts pour examiner de quelle manière l’Afrique pourrait devenir une plaque tournante de la fabrication de batteries lithium-ion pour stocker l’énergie et électrifier la flotte des véhicules de transport.Le webinaire, tenu le 11 juillet 2022 sur le thème « Tirer parti des minéraux verts de l’Afrique pour la transition énergétique : le rôle de l’intégration régionale et de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ». Il s’inscrit dans une série consacrée au développement des connaissances, organisée par le Centre africain de gestion des ressources naturelles et d’investissement de la Banque, ainsi que par le Département des solutions financières, de la politique et de la régulation de l’énergie.Des représentants de la Banque africaine de développement, du Centre africain de développement minier de l’Union africaine, du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine, de Bloomberg NEF, de l’Agence internationale de l’énergie et d’experts indépendants, ont confirmé les opportunités dont dispose l’Afrique, compte tenu de ses riches dotations en lithium, graphite, cobalt, nickel, cuivre et minéraux de terres rares. Tous ces éléments sont essentiels à la construction de lafuture économie verte mondiale et constituent également de nouvelles opportunités de marché pour la transition vers le zéro émission nette.