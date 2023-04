La conservation de la biodiversité au Maroc : défis et opportunités







Le Maroc fait partie des pays méditerranéens les plus originaux par son extrême diversité écologique.

Le ministère de la transition écologique et du développement durable a mis en place une stratégie nationale pour la biodiversité qui vise à protéger et valoriser la biodiversité marocaine



La stratégie nationale pour la biodiversité est basée sur quatre axes principaux : la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable des ressources naturelles, la participation des acteurs locaux et la sensibilisation du grand public.



Il y a également des associations qui travaillent à la protection de la biodiversité au Maroc telles que l’association Atalante



