Maroc: Développer le tourisme requiert des mesures d’accompagnement au niveau des infrastructures et de la logistique (Akhannouch)

Développer le secteur touristique national requiert un ensemble de mesures d’accompagnement en matière de développement des infrastructures et de la logistique aux niveaux du transport aérien, de la réhabilitation des ports et de l’amélioration du réseau ferroviaire, a souligné, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.Répondant à une question centrale à la Chambre des conseillers sur la politique nationale du tourisme, M. Akhannouch a indiqué que le gouvernement continue à mobiliser tous les efforts en vue de renforcer le programme de vols depuis la dernière saison estivale, au cours de laquelle la Royal Air Maroc a mis en place une offre de six millions de sièges sur 80 liaisons aériennes à travers différents continents.A l’époque, la compagnie nationale avait renforcé sa flotte pour mener à bien un programme de vols intensif, développé un produit unifié proposant des réductions de 20% du prix des billets pour les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger et proposé un ensemble de facilités pour permettre aux Marocains du monde de se rendre dans leur pays dans les meilleures conditions.