La detox du foie aide-t-elle à la perte de poids ?

Après des périodes d'excès alimentaires, où se sont succédés les repas riches et arrosés, on se sent généralement encrassés, lourds et ballonnés. Les cures de détox hépatiques s'affichent alors comme des solutions efficaces pour épurer notre foie et nous aider à retrouver la ligne ... mais notre foie a-t-il réellement besoin d'être détoxifié ? Comment procéder ? Et quelle influence aura cette détox sur notre poids ? Les réponses du Pr Gabriel Perl...



