Si la France devait se résumer à un aliment, ce serait sans doute le fromage. Véritable emblème de notre gastronomie, il est solidement ancré dans nos moeurs et nos traditions, avec l'incontournable plateau de fromage en fin de repas ! Mais aussi adulé soit-il, le fromage est souvent diabolisé, car gras et riche en calories. Doit-il être pour autant supprimé lorsque l'on souhaite perdre du poids ? Non, et heureusement !

