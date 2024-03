Parce qu’elles sont légères en poids et faciles à digérer, on pense que les biscottes sont des alliées de nos régimes minceur ? Mais est-ce la réalité ou sont-elles plus caloriques que le pain ? les réponses de la diététicienne-nutritionniste.

