Les tomates font-elles grossir ?

Ronde, rouge, juteuse et délicieusement parfumée, la tomate est incontestablement le légume préféré des français, qui en consomment près de 15 kg par personne et par an en frais, et plus de 18 kg sous forme transformée. Mais aussi adulée soit-elle, la tomate entretient bien des mythes et des croyances ... On entend par exemple souvent dire qu'elle est un fruit et non un légume, et qu'elle serait donc trop sucrée pour être compatible avec un régime. Alors, info ou ...



Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...