Le livre le plus vendu en France est une bande-dessinée intitulée "Le Monde sans fin". Plus d'un demi-million d'exemplaires ont été écoulés. L’œuvre est signée Jean-Marc Jancovici, spécialiste du climat et de l’énergie, et Christophe Blain, dessinateur.Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/bd/litterature...