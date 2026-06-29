Lynchage de Louis: "La France ne protège plus ses enfants", dénonce Laurent Jacobelli, porte-parole du RN

Politique - 29/06/2026

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Louis a été retrouvé inconscient samedi 20 juin, après avoir été roué de coups la veille. Après la diffusion d'une vidéo de son passage à tabac sur les réseaux sociaux, cinq jeunes hommes ont été mis en examen et placés en détention provisoire. La tante de Louis, collaboratrice du député RN du Var Philippe Lottiaux , s'est exprimée après la mort de l'adolescent. Ses parents aussi ont pris la parole.

https://www.bfmtv.com/politique/video-lynchage-de-...

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