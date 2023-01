Depuis dix ans, deux fois par an, les derniers week-ends de janvier et de mai, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) invite les Français à observer et à compter le nombre d'oiseaux par espèce dans leur jardin, parc public, et même sur leur balcon, pour établir un état des lieux de leur population.Source : https://www.francetvinfo.fr/animaux/oiseaux-le-gra...