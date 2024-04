Les deux principaux PFAS (PFOA et PFOS ) ont fait le succès des batteries de cuisine antiadhésives. Mais, depuis qu’ils sont classés cancérogènes, on cuisine moins sereinement. Les ustensiles en verre, fonte, céramique, inox… sont-ils plus sûrs ?

