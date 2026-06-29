Congeler son pain est souvent présenté comme une solution pratique pour éviter le gaspillage alimentaire. Mais cette habitude pourrait aussi avoir des effets inattendus sur notre santé !
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Politique - 29/06/2026
"Parcours", "expérience"... La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon assure qu'Édouard Philippe est "le plus à même de rassembler les Français"
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Et si le pain décongelé était meilleur pour notre santé ?
Congeler son pain est souvent présenté comme une solution pratique pour éviter le gaspillage alimentaire. Mais cette habitude pourrait aussi avoir des effets inattendus sur notre santé !
Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...
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Santé / Bien-Être
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