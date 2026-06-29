Politique - 29/06/2026

"Parcours", "expérience"... La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon assure qu'Édouard Philippe est "le plus à même de rassembler les Français"

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a annoncé lundi qu'elle soutiendrait la candidature de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe (Horizons) à la présidentielle, estimant sur le plateau...

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Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

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International - 29/06/2026

"Avant, il n'y avait aucun produit spécifique qui existait" : les "Plumpy'Nut", ces sachets d'aliments pour les enfants souffrant de malnutrition, ont 30 ans

Ces pattes au goût de cacahuètes connaissent - malheureusement - un gros succès. Des millions d'enfants souffrent encore de malnutrition et ont besoin de ce traitement. Source :...

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Et si le pain décongelé était meilleur pour notre santé ?



Congeler son pain est souvent présenté comme une solution pratique pour éviter le gaspillage alimentaire. Mais cette habitude pourrait aussi avoir des effets inattendus sur notre santé !



Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...

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Santé / Bien-Être


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