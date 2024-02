Les tremblements des paupières peuvent être impressionnants, mais sont généralement bénins et temporaires. Ils peuvent être liés à de nombreux facteurs, mais leur cause exacte n'est pas toujours très claire... Éclairage du Dr Cyril Begue, médecin généraliste et secrétaire général adjoint du Collège de médecine générale (CMG).

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/maladi...