La crise sanitaire a accentué notre fatigue et notre stress. Avec le retour des beaux jours, nous ressentons le besoin de nous alléger et de faire entrer la joie et l’insouciance dans notre quotidien, pour avancer dans la vie et mieux nous connaître. Nos experts proposent des approches simples, progressives et puissantes pour pratiquer la détox émotionnelle.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/psycho/qu...