Le Black Friday, cette opération de promotion venue des États-Unis est de plus en plus populaire en France mais les conséquences écologiques d'un tel évènement commercial sont-elles souhaitables ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/soldes/replay...