Real Madrid: Ferland Mendy va être jugé pour l'attaque présumée d'un adolescent par son chien

Politique - 30/06/2026

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Dans un vif échange à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a jugé "scandaleux" et "faux" le bilan de "10.000 morts" de la canicule la semaine dernière, avancé selon lui par les Écologistes. Ces...

La France menacée par une nouvelle vague de chaleur ?: "On ne sera pas prêts", craint Sabrina Sebaihi, députée (Écologiste et social)

Violences sur mineurs:"Si quelqu'un est un danger, il faut pouvoir le révoquer", dit Édouard Geffray

Economie - 12/06/2026

Après une introduction en Bourse record, SpaceX, la société de Musk, s'apprête à affronter un nouveau défi lors de ses débuts sur le marché

SpaceX SPCX.O devrait faire son entrée au Nasdaq vendredi après que les investisseurs ont injecté 75 milliards de dollars dans la plus grande introduction en Bourse de l'histoire , pariant que les...

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

International - 30/06/2026

Un ultimatum d'organisations anti-immigrés en Afrique du Sud pousse 25 000 personnes à fuir le pays et débouche sur des manifestations

Des milliers de Sud-Africains se sont rassemblés, mardi, pour demander le départ massif des immigrés en situation irrégulière. Les autorités ont recensé quatre morts liées aux "sentiments...

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Confisqué par la justice française, l'hôtel particulier du fils du président de la Guinée équatoriale mis en vente aux enchères

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