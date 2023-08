Face au réchauffement climatique qui s'accélère, de plus en plus d'individus ressentent de l'angoisse face à l'avenir écologique. Ces peurs ont un impact sur le quotidien et peuvent être paralysantes. Dr. Serge Hefez, psychiatre, parle de l'action et de l'engagement comme remède contre l'éco-anxiété. L’article ci-dessous est en grande partie la retranscription de l’interview vidéo associée.

Source : https://www.santemagazine.fr/videos/sante/stop-a-l...