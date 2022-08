Avec la sécheresse, les restrictions d'eau sont plus fortes et les contrôles se sont multipliés. Désormais, les amendes peuvent atteindre des milliers d'euros en cas de non-respect des règles, comme l'arrosage des espaces verts et des pelouses qui est formellement interdit.Source : https://www.francetvinfo.fr/meteo/secheresse/seche...