Après un été 2022 très sec et un hiver qui n’a pas permis de recharger les nappes phréatiques, les perspectives pour la saison estivale 2023 ne sont pas très rassurantes. On vous en dit plus dans la chronique “1 planète, des solutions” réalisée par NOWU en partenariat avec France Info.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cr...