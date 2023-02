Qu'elle est belle l'amitié chaste et sincère entre deux êtres chers mais qu'en est-il quand le sexe s'en mêle ? Quand le désir s'immisce intimement, ponctuellement ou régulièrement entre deux amis ? Pourquoi devient-on sex friend et qu'entendre derrière cet anglicisme ? Réponses avec Diane Deswarte, sexologue et fondatrice du Club Kamami.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/desir-et-...