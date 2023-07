Votre cou vous embarrasse et vous aimeriez qu'il soit plus mince et plus sculpté, pour avoir un joli port de tête ? À force de persévérance et de patience, en combinant des exercices et des massages ciblés, en adoptant une alimentation équilibrée et en faisant quelques petits changements au quotidien, vous atteindrez votre objectif !

