Pour faire fructifier votre argent, aujourd’hui, sur internet, de plus en plus de sites vous suggèrent d’investir dans des champs photovoltaïques, des éco-parking et même des éoliennes. Une finance verte qui allie promesses de gains alléchants et conscience écologique.Un secteur où fleurissent aussi parfois des escroqueries élaborées.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/tr...