Ils font du sports, transpirent de tous les pores de leur peau et sont aussi minces que musclés : de là à penser que transpirer fait maigrir il n'y a qu'un pas, et le raccourci est tentant ! Ça n'est malheureusement pas si simple ... Pourquoi transpirons-nous ? Quel lien entre la transpiration et la perte de poids ? Et entre l'intensité de l'effort physique et l'amaigrissement ? Les réponses du Dr Pierre Boucher, médecin généraliste.

Source : https://www.santemagazine.fr/minceur/coaching-minc...