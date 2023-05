Tuerie de masse dans une école en Serbie : un élève de 14 ans tue au moins 9 personnes dont 8 enfants

C'est un terrible drame qui s'est noué ce mercredi 3 mai vers 8h40 dans une école primaire de Belgrade, la capitale de la Serbie. Huit élèves et le gardien d'une école primaire de Belgrade ont été tués par balle par un élève de cet établissement qui a été arrêté, provoquant un grand choc en Serbie où les fusillades dans les écoles sont extrêmement rares."Dans la fusillade qui a eu lieu ce matin à l'école primaire Vladislav Ribnikar, à Vracar (dans le centre de Belgrade, NDLR), huit enfants et un gardien ont été tués, alors que six enfants et une enseignante ont été blessés et ont été hospitalisés", a indiqué mercredi le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.L'élève soupçonné d'avoir commis ce crime, un garçon âgé de 14 ans, a été retrouvé dans la cour de l'école et a été arrêté, selon la même source. Plus tôt dans la journée, le ministère avait indiqué que l'adolescent arrêté était "soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu dans la direction d'élèves et d'un gardien de l'école avec un pistolet appartenant à son père". "Toutes les forces de police sont toujours sur le terrain et travaillent intensément pour faire la lumière sur tous les faits et circonstances qui ont conduit à cette tragédie", selon le ministère.