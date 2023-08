Un monde en plein mouvement ?

Bouger, c’est la clé pour être se sentir bien, se sentir mieux, et agir sur le bien-être et la qualité de vie !

Plus que jamais, l'activité physique est un enjeu prioritaire de santé publique. Particulièrement bénéfique pour le corps et l'esprit, celle-ci contribue à la prévention et à la prise en charge de certaines pathologies, comme les maladies cardiovasculaires, l’obésité ou encore le diabète. Sa pratique régulière permet en outre de faire levier sur les difficultés foncti...



Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/sport/ma...