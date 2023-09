En Andalousie, l'immense zone humide du parc national de la Doñana se meurt, faisant disparaître faune et flore. En cause principalement, la captation de l'eau du fleuve par des canaux d'irrigation à 80% utilisés pour l'agriculture. Entre exploitants agricoles et écologistes, la guerre de l'eau a commencé.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...