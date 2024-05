"On est la plus grande force de destruction du vivant que cette planète ait jamais connue, on a une responsabilité colossale." Pour la défense des océans et des animaux marins, Lamya Essemlali a fondé l'antenne française de l'ONG Sea Shepherd. Dans cet extrait d'un portrait diffusé dans "Envoyé spécial" le 2 mai 2024, elle présente quelques-unes de ses missions.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...