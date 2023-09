L’exécutif a préparé plusieurs mesures pour faire mieux concernant le réchauffement climatique et les émissions de CO2. Mais du côté de la majorité présidentielle et d’Emmanuel Macron lui-même, on estime que la France est déjà sur la bonne voie sur ce sujet. Qu’en est-il vraiment ?Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cr...