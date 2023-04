Vers un nouveau tarif de consultation chez le médecin généraliste à 26,50 euros

Par Mattea Battaglia et Camille Stromboni







https://www.lemonde.fr/societe/article/2023/04/24/vers-un-nouveau-tarif-de-consultation-chez-le-medecin-generaliste-a-26-50-euros_6170786_3224.html





Il aura fallu un mois et demi après l’échec des négociations de la convention médicale pour connaître les contours du règlement arbitral. Cette convention, réduite au minimum, avec l’Assurance-maladie, qui va régir, de manière provisoire, les conditions d’exercice et de rémunération des médecins libéraux, devait être présentée à leurs syndicats lundi 24 avril, avant d’être validée par le ministre de la santé d’ici trois semaines.La procédure apparaît technique ; l’enjeu est de taille pour les quelque 113 000 praticiens, dont les porte-parole ont rejeté un premier projet de convention, fin février. Primo, parce que la revalorisation qui leur était proposée – 26,50 euros la consultation « de base », contre 25 euros aujourd’hui – leur a semblé très insuffisante. Secundo, parce que la logique d’un « contrat d’engagement territorial », conditionnant des niveaux de rémunération plus élevés à des missions supplémentaires, leur a semblé inacceptable. C’était pourtant l’un des leviers de lutte contre les déserts médicaux défendus par le gouvernement.

