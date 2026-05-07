Politique - 07/05/2026

EN DIRECT, hantavirus sur un navire de croisière : l’évacuation des passagers devrait commencer lundi à partir des Canaries

Le bateau MV « Hondius », qui a quitté le Cap-Vert mercredi, est attendu samedi aux Canaries, selon Madrid. Les passagers...

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Le maire de Saint-Denis Bally Bagayoko, appelé à "reconsidérer sa position", laissera le portrait présidentiel de son bureau "décroché"

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

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International - 06/05/2026

La justice française annule le non-lieu pour l'ex-Première dame du Rwanda, Agathe Habyariman, accusée de "complicité de génocide"

La cour d'appel de Paris a infirmé le non-lieu prononcé en 2025 par deux juges d'instruction en faveur de l'ancienne Première dame du Rwanda. Les investigations vont donc continuer. Source :...

Hantavirus sur un navire de croisière : "Ce n'est pas très contagieux de personne à personne", rassure une scientifique en chef à l'OMS

Mesures d'isolement, inquiétude des passagers… Comment s'organise la vie à bord du bateau de croisière "MV Hondius" face à l'hantavirus ?

Accueillir un Nouveau Chien ou Chat: Check-list des Accessoires Incontournables



Adopter un nouveau compagnon à quatre pattes est une aventure passionnante qui nécessite une bonne préparation. Pour assurer le bien-être de votre chien ou chat, il est essentiel de choisir les bons accessoires. Dans cet article, découvrez les indispensables pour accueillir votre nouvel ami à la maison !

1. Espace de Confinement : Cages et Chatières

Pour les chats, une chatière peut être un excellent investissement permettant à votre féli...

Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/ac...


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