Politique - 15/05/2026

Au Sénégal, un Français en détention pour « actes contre-nature » depuis le 14 février

Le Sénégal, pays majoritairement musulman, a voté début mars une nouvelle loi qui punit désormais de cinq à dix ans de prison les...

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Economie - 23/05/2023

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International - 15/05/2026

Une nouvelle épidémie d'Ebola est déclarée en République démocratique du Congo

La dernière épidémie de cette fièvre hémorragique dans le pays avait été déclarée en août 2025 et éradiquée en décembre, après avoir fait au moins 34 morts. Source :...

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Comprendre l'évolution des Colliers à travers les Âges pour Tous Types de Chiens



Les colliers pour chiens sont un accessoire essentiel pour les propriétaires d'animaux de compagnie depuis des siècles. Ils ont évolué non seulement en tant qu'outil pratique pour maîtriser nos compagnons canins, mais aussi comme un moyen d'expression et de style. À travers cet article, nous explorerons l'évolution des colliers pour chiens et comment choisir celui qui convient le mieux à votre ami à quatre pattes.

Une Brève Histoire des Colliers

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Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/co...


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