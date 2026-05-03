Politique - 03/05/2026

Jean-Luc Mélenchon se porte candidat à l'élection présidentielle de 2027

"Oui, je suis candidat". À un peu moins d'un an de la présidentielle 2027, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a officialisé sa quatrième candidature sur le plateau du 20H de TF1 ce...

Des "comportements extrêmement diffus": Laurent Nuñez détaille son projet de loi contre "toutes les formes de séparatisme et d'entrisme"

Jean-Luc Mélenchon, candidat pour l'élection présidentielle: "Il n'est pas la meilleure des solutions pour battre l'extrême droite", déclare Arthur Delaporte, député PS

Economie - 23/05/2023

La Marocaine Vie : Mise en place réussie de la norme IFRS 17

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La Marocaine Vie a mis en place avec succès la première norme internationale d’information financière s’appliquant exclusivement aux contrats d’assurance. Elle devient ainsi la première compagnie au...

Les investisseurs japonais déclarent vouloir faire plus d’affaires avec l’Afrique

Hydrogène vert: comment le Maroc devient incontournable

International - 03/05/2026

Un foyer de syndrome respiratoire aigu provoque trois morts sur un bateau de croisière dans l'Atlantique, selon l'OMS

Un passager a également été hospitalisé à Johannesburg. Il a été testé positif à un hantavirus, une famille de virus qui peuvent provoquer une fièvre hémorragique, selon le département sud-africain...

Mali : les djihadistes gagnent du terrain et s'emparent de localités stratégiques pour faire tomber le régime

Au Mali, la chute de Kidal modifie profondément les équilibres militaires dans la région

Jouets Intelligents pour Chats et Chiens: Stimulez le Quotidien de vos Compagnons



Dans notre quête constante pour offrir le meilleur à nos animaux de compagnie, l'importance des jouets intelligents ne peut être sous-estimée. Ces accessoires, conçus pour stimuler mentalement et physiquement vos chers amis à quatre pattes, sont essentiels pour enrichir leur quotidien. Chez La Boutique de Perle et Simba, nous proposons une gamme variée de produits qui répondront parfaitement aux besoins de vos chats et chiens. Explorons ensem...

Source : https://laboutiquedeperlaetsimba.com/blogs/news/jo...


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